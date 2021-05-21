Никол Пашинян значение накопления человеческого капитала в ЕАЭС считает неоспоримым

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в режиме видеоконференции принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.

В заседании также участвовали президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Кыргызстан Садыр Жапаров, главы государств-наблюдателей при ЕАЭС - президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, а также председатель Коллегии Евразийской экономической коллегии Михаил Мясникович и почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев.

Никол Пашинян в своей речи, в частности, отметил:

“Уважаемые главы государств!

Уважаемые участники заседания!

Рад приветствовать Вас на первом заседании Высшего Евразийского экономического совета в текущем году и хочу пожелать всем нам содержательной и плодотворной работы.

Рад приветствовать на нашем заседании почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Хочу также искренне поприветствовать глав государств-наблюдателей Евразийского союза, президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева и президента Республики Куба Мигеля Марио Диас-Канель Бермудеса.

Уважаемые участники заседания!

По вопросам повестки дня сегодняшнего заседания хочу остановиться на некоторых вопросах, имеющих с нашей точки зрения, важное значения для развития интеграционных процессов.

Мы придаем важное значение формированию общего рынка газа на территории Союза. Считаем необходимым, чтобы в рамках международного договора были бы согласованы не только подходы к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа Союза, но и установлены тарифы на транспортировку газа из третьих стран для внутреннего потребления на основе прозрачности и недискриминационного подхода.

Важно продолжить работу по выявлению, а также устранению барьеров и ограничений во взаимной торговле. Данная работа ведется, без преувеличения, на протяжении всего времени существования нашего Союза. Несмотря на имеющиеся расхождения в позициях и некоторые объективные трудности на пути к созданию полноценного единого рынка товаров и услуг, мы продолжаем поиск конструктивных решений, что и нашло отражение в докладе.

Инструментом адаптации к требованиям и вызовам времени считаем последовательную реализацию основных ориентиров макроэкономической политики государств-членов Союза на 2021-2022 годы.

Темпы восстановления экономик наших стран будут во многом определяться эффективностью реализации основных положений, зафиксированных в данном документе, включая, формирование благоприятных условий для восстановления предпринимательской активности и расширения возможностей внутреннего рынка Союза. Думаю, что данную точку зрения разделяют и остальные мои коллеги.

Формирование единых подходов для проведения согласованной внешнеторговой политики, отвечающей интересам каждого государства-члена и всего Союза в целом, является стержневым элементом в обеспечении евразийской экономической интеграции.

Сегодня с уверенностью мы можем сказать, что Соглашения о свободной торговле и торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и третьими странами показали свою востребованность.

С этой точки зрения в очередной раз мы подтверждаем готовность к продолжению реализации совместных программ и проведения целенаправленной и последовательной работы по популяризации идеи евразийской экономической интеграции и повышения ее международного авторитета.

Считаем важным и далее проводить работу, направленную на создание правовой базы, обеспечивающей интересы Союза и его членов в мировой торговле.

Армения подтверждает свою приверженность дальнейшему углублению сотрудничества между государствами-членами Союза в области здравоохранения, направленного на улучшение здоровья населения, укрепление взаимодействия и коллективного стратегического партнерства в деле профилактики и борьбы с болезнями, а также поддержание общих интересов государств-членов Союза на международной арене.

В этом контексте хочу отметить важность разработки плана мероприятий по повышению уровня обеспеченности государств - членов Союза стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в Союзе.

Уверен, что дальнейшие совместные и согласованные действия наших стран в области развития сотрудничества в сфере здравоохранения и фармацевтического производства в будущем приведут к положительным результатам.

Считаю, что сегодня, как никогда раньше, нам необходимо разработать механизмы финансирования интеграционных проектов, активнее вовлекая в эти задачи государственные ресурсы и наднациональные институты развития ЕАЭС, в том числе посредством создания Специализированных Инвестиционных Фондов.

Кроме того, думаю, все согласятся, что укрепление человеческого капитала и технологическое развитие являются одними из ключевых факторов устойчивого экономического роста наших экономик. В этой связи неоспорима важность накопления человеческого капитала в Союзе в целях создания более надежной инновационной экосистемы, в том числе, за счет углубления интеграционных процессов в образовании и научно-инновационной деятельности.

Принимая во внимание, что в настоящее время у Евразийской экономической комиссии ограничены инструменты регулирования в области образования, предлагаю проработать вопрос о создании платформы по академической мобильности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса ЕАЭС.

В своем выступлении я бы также хотел затронуть тему цифровой повестки Союза, которая для Армении имеет приоритетное значение. В этой связи я бы хотел отметить введение в промышленную эксплуатацию с 1-го июля текущего года первого совместного цифрового проекта Союза “Унифицированная система поиска «Работа без границ»”. Благодаря этому проекту, для граждан Союза появятся новые возможности трудоустройства как на своей территории, так и на территории стран “пятерки”. Для работодателей увеличится перечень площадок для поиска персонала. А для государств-членов - внедрение современных и эффективных цифровых инструментов развития рынка труда Союза.

Уважаемые коллеги!

В завершение, позвольте поблагодарить всех Вас за проделанную работу. Динамика и длительность восстановления экономик после потрясений, вызванных пандемией, во многом будут зависеть от нашей готовности к тесному взаимодействию в процессе выработки новых механизмов и инструментов сотрудничества, соответствующих новым условиям.

Уверен, что результат равноправного и взаимовыгодного диалога, согласованных и слаженных действий на площадке ЕАЭС не заставит себя долго ждать.

Благодарю за внимание”.