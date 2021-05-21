Первоочередными должны быть вопросы деоккупации и окончательного статуса Арцаха: Анна Нагдалян

Демаркация границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой должна быть частью процесса всеобъемлющего мирного урегулирования, в рамках которого под эгидой Минской группы ОБСЕ должны решаться вопросы деоккупации территорий Республики Арцах и окончательного правового статуса Арцаха. Как сообщает «Арменпресс», об этом, отвечая на вопросы СМИ, заявила пресс-секретарь МИД Республики Армения Анна Нагдалян.

Вопрос: Уже более недели как азербайджанские вооруженные силы вторглись на суверенную территорию Республики Армения. Представьте, пожалуйста, позицию МИДа по этой ситуации.

Ответ: Выдвигание условий путем применения силы или угрозы силой является грубым нарушением международного права. Армения не поддастся такому давлению. Армения также отвергает введение повестки дня о так называемых “спорных территориях”, которая может создать опасный прецедент для оправдания применения силы и в других регионах.

Не выполнив свои обязательства по трехстороннему заявлению от 9 ноября, в частности, по вопросу возвращения армянских военнопленных и захваченных гражданских лиц и по другим гуманитарным вопросам, Азербайджан подтвердил свое намеренное нарушение международных обязательств.

Процессы делимитации и последующей демаркации границ между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой должны стать частью процесса всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта, в рамках которого под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ в первую очередь должны быть адресованы вопросы деоккупации территорий Республики Арцах и определения окончательного правового статуса Арцаха.

В этой ситуации немедленный и безоговорочный вывод азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Республики Армения на исходные, по состоянию на 11 мая, позиции может создать необходимые условия для рассмотрения вопросов, возникающих в рамках политического и дипломатического инструментария.

Вопрос: Как Вы оцениваете реакцию международного сообщества на эту ситуацию?

Ответ: Наши международные партнеры, выступающие с позиций международного права и искренне заинтересованные в стабильности и безопасности на Южном Кавказе, недвусмысленно выразили свою позицию, что Азербайджан незамедлительно и безоговорочно должен отвести свои войска с суверенной территории Армении.