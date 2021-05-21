Путин призвал создать в ЕАЭС банк климатических данных

Президент России Владимир Путин призвал создать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся углеродного следа, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Предлагаем подумать над тем, чтобы сформировать в Союзе банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся учета углеродного следа. Пользоваться этим банком могли бы все компании наших стран-участников, работающие над проектами, нацеленными на улучшение экологической обстановки", - сказал он в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

Путин отметил, все страны ЕАЭС проявляют большой интерес к разработке и внедрению "зеленых" технологий, реализовывают собственные инновационные проекты в этой сфере.

"Но, конечно, нельзя допустить, чтобы эта тема использовалась как еще один инструмент каких-то ограничений", - подчеркнул он.