Путин: локализация производства в Армении и Киргизии вакцины РФ от ковида рассматривается

Возможность локализации производства российской вакцины от коронавируса на территориях Армении и Киргизии рассматривается. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в формате видеоконференции.

"Вы знаете, что нам удалось достаточно быстро создать три собственные весьма эффективные и безопасные вакцины от коронавируса, скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина - "Спутник Лайт", - сказал Путин, отметив, что вакцинация на территории России идет активно.

"Выпуск "Спутника V" успешно локализован, здесь коллеги уже говорили, и в Казахстане, и в Белоруссии. Рассматривается теперь возможность развертывания таких производств в Армении и Киргизии", - сообщил президент.

Путин подчеркнул, что Россия - "это единственная страна, которая передает технологии по вакцинам". Он также заметил, что с учетом обстоятельств нынешнего времени Россия считает важным уделить внимание сотрудничеству в области лекарственной безопасности. Путин также упомянул, что в России появились отечественные препараты от коронавируса, эффективность которых, по его мнению, весьма высока.

"До конца года эксперты ЕврАзЭС должны подготовить план мероприятий по обеспечению наших стран стратегически значимыми лекарственными препаратами для лечения не только коронавируса, но и других опасных заболеваний", - добавил президент РФ, уточнив, что речь идет о том, чтобы организовать производство эффективных и доступных лекарств в ЕАЭС. Он также указал на то, что объемы такого производства должны быть достаточными для удовлетворения потребностей национальных систем здравоохранения.