Гарет Бэйл может в 2022 году завершить карьеру

Нападающий сборной по футболу Уэльса Гарет Бэйл может завершить карьеру в 2022 году.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет AS. Бэйл сейчас играет за английский “Тоттенхэм”. Далее валлийский нападающий может вернуться в “Реал Мадрид”, так как в Англии он играет в формате аренды. Гарет Бэйл отыграет еще один сезон и по окончании контракта завершит свою карьеру.

В этом сезоне Гарет Бэйл в составе “Тоттенхэма” сыграл 33 игры, забив 14 голов.