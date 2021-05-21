МОК уверен, что Олимпийские игры будут для всех участников безопасными

Международный Олимпийский комитет не сомневается, что Олимпийские игры в Токио будут безопасными для всех участников.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил вице-президент МОК Джон Коутс, правительство Японии намерено сократить количество членов зарубежных делегаций. “Сейчас более чем когда-либо понятно, что Олимпийские игры будут безопасными для всех участников”, - сказал Джон Коутс.

Сокращено, более чем на половину, количество членов делегаций Олимпийских и Паралимпийских игр, почти на 78 000 человек.

24 марта 2020 года стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио перенесены. Олимпийские игры сохранят свое название - Токио-2020. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.

Современные Олимпийские игры были основаны в 1896 году французом Пьер де Кубертеном. Первые современные Олимпийские игры состоялись в Афинах в 1896 году. В истории Олимпиад игры отменялись три раза, только из-за мировых войн: в 1916 году в Берлине, в 1940 году в Токио и в 1944 году в Лондоне. Чаще всех Олимпийские игры принимал Лондон - в 1908, в 1948 и в 2012 годах.

Армения пока пор имеет 8 олимпийских путевок, которые завоевали гимнаст Артур Давтян, греко-римские борцы Артур Алексанян, Карапет Чалян, Армен Меликян и Карен Асланян, борцы вольного стиля Арсен Арутюнян, Вазген Теванян боксер Корьюн Согомонян.