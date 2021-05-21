ЕАЭС обладает огромным потенциалом, заявил Назарбаев

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обладает огромным потенциалом, участникам объединения нужна еще большая интеграция, заявил в пятницу почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Уверен, что наш союз обладает огромным потенциалом, привлекательность которого подтверждается интересами других государств к заключению торговых соглашений. Только в кооперации с надежными, проверенными партнерами и союзниками можно обеспечить экономическую безопасность, независимость наших стран", - сказал Назарбаев в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в формате видеоконференции.

Он заявил, что "за время своего существования ЕАЭС подтвердил, что, несмотря на все трудности, члены союза являются именно такими партнерами",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня в этих условиях нам требуется еще большая интеграция, еще большее взаимопонимание, еще больше идти навстречу друг к другу", - добавил Назарбаев.

Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.