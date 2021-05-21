Армен Саркисян принял ректора Французского университета в Армении

Президент Республики Армения Армен Саргсян принял ректора Французского университета в Армении Бертрана Венара. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

На встрече обсуждались перспективы развития образования и науки. Бертран Венар представил президенту Саргсяну деятельность и предстоящие программы, реализуемые Французским университетом в Армении как в образовательном, так и в исследовательском направлениях. В частности, было отмечено, что вуз планирует в будущем расширить программы, направленные на технологическое образование.

Президент Саргсян и Бертран Венар подчеркнули важность реализации образовательных программ, отвечающих современным требованиям, и обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в рамках президентской инициативы АТОМ по научно-техническому развитию в Армении.