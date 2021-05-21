Омбудсмен Армении провел работы по сбору фактов в Гегаркуникской области

Омбудсмен Армении в Гегаркуникской области провел работы по сбору фактов. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Офиса Защитника прав человека Армении.

В сообщении было отмечено, что в связи с грубыми нарушениями прав жителей приграничных сел Армении и незаконного присутствия азербайджанских военных на территории Республики Армения, Омбудсмен 15 мая провел работы по сбору фактов в селе Верин Шоржа общины Варденис и на территориях близлежащих пастбищ, а также в селе Кут общины Гегамасар.

“Доказательства, полученные Омбудсменом Армении относительно незаконных действий азербайджанских вооруженных сил, подтверждают абсолютную необходимость предложения, сделанного Защитником прав человека Армении о создании зоны безопасности с целью гарантирования прав пограничных жителей Армении.

Итоги визита будут подведены и будут предприняты шаги по защите прав жителей пограничных территорий Армении”, - говорится в сообщении Офиса ЗПЧ.