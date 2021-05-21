Французское агентство развития и НИК запустили второй этап проекта энергоэффективности жилья

Между Национальной ипотечной компанией и Французским агентством развития подписано кредитное соглашение на сумму 20 миллионов евро для финансирования программы повышения энергоэффективности жилья “Energy Hearth”. Как сообщает «Арменпресс», соглашение подписали исполнительный директор Национальной ипотечной компании Эдмон Вардумян и директор представительства Французского агентства развития в регионе Южного Кавказа Рафаэль Жозан.

Целью проекта является продвижение энергоэффективных проектов для семей с низким и средним доходом, особенно в сельской местности и в небольших городах. Этот проект является продолжением первого этапа программы “Теплый дом”, которая финансировалась за счет кредита в размере 10 миллионов евро от Французского агентства развития и гранта в 1,5 миллиона евро от Европейского Союза. За это время для улучшения своих жилищных условий около 8 000 домохозяйств получили программные кредиты, такие как гранты ЕС.

На втором этапе проекта объем финансирования Французского агентства развития удваивается, создаются условия для постоянного повышения энергоэффективности, что окажет долгосрочное положительное влияние на экономику Армении. Средства новой программы, от 275 000 драмов до 3 миллионов драмов, предоставляются населению на доступных условиях со сроком погашения не менее 5 лет.

Национальная ипотечная компания была основана в 2009 году Центральным банком Республики Армения с целью развития ипотечного рынка, расширения доступности жилищного финансирования и интеграции капитальных рынков и ипотечного финансирования.

Французское агентство развития действует в Армении с 2012 года, осуществляя финансирование проектов развития в основном в сферах сельского хозяйства и территориального управления, улучшения энергоэффективности, развития инфраструктур и в других сферах.