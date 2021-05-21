В окрестностях озера Сев Лич произошла перебранка, которая была улажена: МО

Ситуация, создавшаяся после провокаций, осуществленных вооруженными силами Азербайджана на армяно-азербайджанской границе 12-13 мая, по состоянию на полдень 21 мая не претерпела существенных изменений. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и информации Министерства обороны Армении.

“В связи с распространением видеороликов с участием армянских и азербайджанских военнослужащих в армянских и азербайджанских социальных сетях и в СМИ, вечером 20 мая в районе озера Сев Лич между армянскими и азербайджанскими военнослужащими произошла перебранка, которая была урегулирована усилиями вышестоящего командования.

Минобороны Армении призывает воздерживаться от распространения подобных видеоматериалов. Они никоим образом не способствуют разрешению вопроса мирным путем, и в результате возникает ненужное нарастание напряженности.

В целом сохраняется стабильная ситуация. Подразделения Вооруженных сил Армении полностью контролируют ситуацию, продолжая блокировать азербайджанские вооруженные силы”, - говорится в заявлении МО.