Никол Пашинян о необходимости разработки механизмов финансирования интеграционных проектов

Армения подтверждает свою приверженность дальнейшему углублению сотрудничества между странами-членами ЕАЭС в области здравоохранения, направленного на улучшение здоровья населения, укреплению сотрудничества в профилактике заболеваний, в борьбе с ними, в коллективном стратегическом партнерстве, а также содействованию общим интересам государств-членов ЕАЭС на международной арене. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

“В этом контексте хотел бы отметить важность разработки плана действий по повышению уровня насыщенности лекарственными препаратами стратегического значения для медицинского применения в государствах-членах Союза. Их производство должно быть обеспечено в самом Союзе. Убежден, что дальнейшие совместные и скоординированные действия наших стран в области развития сотрудничества в области здравоохранения и фармацевтического производства приведут в будущем к положительным результатам”, - как сообщает «Арменпресс», сказал Пашинян.

По его словам, необходимо разработать механизмы финансирования интеграционных проектов с более активным привлечением государственных ресурсов, наднациональных институтов развития ЕАЭС, в том числе и создание специализированных инвестиционных фондов.

Кроме того, я думаю, все согласятся, что усиление человеческого капитала и технологическое развитие являются основными факторами устойчивого роста наших экономик. В этой связи бесспорна возможность накопления человеческого капитала в Союзе для создания более надежной инновационной экосистемы, в том числе и за счет углубления интеграционных процессов в образовании и в научно-инновационной деятельности”, - сказал и. о. премьер-министра.

Учитывая, что Евразийская экономическая комиссия в настоящее время имеет ограниченные инструменты регулирования в сфере образования, он предложил создать платформу для академической мобильности в сфере агропромышленного комплекса ЕАЭС.

“Хотел бы коснуться и темы цифровой повестки Союза, которая для Армении имеет первостепенное значение. В этой связи хочу отметить, что с 1 июля текущего года первый совместный цифровой проект Союза “Работа без границ” будет пущен в промышленную эксплуатацию. Благодаря этому проекту для граждан Союза появятся новые возможности трудоустройства как на своей территории, так и на территории стран пятерки. Список платформ поиска персонала для работодателей будет увеличиваться. Для стран-участниц будут внедрены современные эффективные цифровые инструменты для развития рынка труда Союза”, - сказал Пашинян.

По его словам, Армения готова продолжить работу по созданию правовой базы на пространстве ЕАЭС, обеспечивающей интересы Союза и его членов в мировой торговле.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета проводилось в дистанционном режиме. Помимо глав государств ЕАЭС в работе заседания участвовали и почетный президент Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев, главы государств-наблюдателей Евразийского союза, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Республики Куба Мигель Марио Диас-Канель Бермудес.