СМИ: армия Израиля за 11 дней ликвидировала 225 палестинских радикалов

Армия обороны Израиля за 11 дней военных действий ликвидировала 225 бойцов радикальных палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа, в том числе 25 командиров. Об этом сообщила в пятницу газета The Times of Israel со ссылкой на данные военных.

Отмечается, что израильские военные уничтожили более 100 км тоннелей радикалов, "сотни" ракетных установок, "десятки" объектов, которые использовались боевым крылом ХАМАС, а также не менее 20 административных и финансовых учреждений. Таким образом, как отмечает издание, удалось "нанести серьезный удар" по военному потенциалу ХАМАС и "Исламского джихада",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Указывается, что ВС Израиля также предотвратили и отразили множество атак, в том числе "семь нападений при помощи беспилотников и две атаки с моря". Системы ПВО "Железный купол" перехватили около 90% ракет, выпущенных радикалами по израильским территориям.