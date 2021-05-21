ФАП предоставил молодым ученым гранты для проведения исследований в ряде сфер

Фонд армянской помощи (ФАП) предоставил молодым армянским ученым 28 грантов для проведения научных исследований в области биологии, биотехнологии, химии, физики, астрономии, сельского хозяйства, археологии, истории, медицины и в других областях.

Как передает «Арменпресс», церемония вручения грантов была проведена при содействии Армянского национального фонда науки и образования им. Ерванда Терзяна (АНКА-ANSEF), действующего с 2000 года.

Из 169 научных заявок, представленных в этом году на конкурс, который проводится с 2001 года, исследовательский совет признал победителями 28 работ.

“Молодые люди, которые только приходят в мир науки, используют эти возможности для испытания своего научного дара и достижения успехов. ANSEF создан для развития науки в Армении, чтобы ученые не покидали свою Родину”, - отметил руководитель научных и образовательных программ ФАП Эдуард Карапетян.

Из руководителей 28 научных групп 12 - молодые люди до 35 лет, 17 - женщины, в общем, в научные группы включены 84 ученых.

“Полученный грант будет направлен на изучение изменений кишечной микрофлоры у детей, больных раком, до и после химиотерапии. Это направление в Армении пока нуждается в изучении армянской популяции ”, - сказала представитель Гематологического центра имени Р. Йоляна Диана Согомонян.

Победителей выбирает экспертная комиссия, действующая в США.

В 2021 году двенадцать грантов получили лица, подавшие заявки на исследования в сфере биологии, пять грантов - в области химии, четыре - физики, три - астрофизики, два - биотехнологий, по одному - инженерии и гуманитарных наук.