Безработица в Грузии продолжает расти – новые данные статистики

Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2021 года повысился на 3,7 процентного пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Власти Грузии в феврале расширили круг граждан, потерявших из-за пандемии работу в 2020 году, которые могут рассчитывать на пособие по безработице, а эксперты полагают, что ее уровень в ближайшие месяцы вырастет еще больше.

Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2021 года повысился на 3,7 процентного пункта по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 21,9%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

По данным Сакстата, уровень безработицы в сельских поселениях намного ниже по сравнению с городским – в первом квартале 2021 года, по сравнению с тем же периодом 2020 года, безработица в городских поселениях увеличилась на 5,7 процентного пункта, а в сельских – на 0,4 процентного пункта и составила 23,65% и 19,3% соответственно.

Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин, – в первом квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года этот показатель среди мужчин увеличился на 4 процентных пункта до 19%, а среди женщин – на 3,3 процентного пункта до 24,1%.