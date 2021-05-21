Аномальная жара: спасательная служба полностью готова к реагированию на пожары

Из-за аномальной жары, наступившей в Армении, возрастают риски, связанные с опасностью возникновения пожаров. На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс», заместитель начальника Национального центра управления кризисами МЧС Республики Армения Арсен Сароян отметил, что руководитель Службы спасения уже дал поручение о проведении определенных подготовительных работ.

“Все необходимое оборудование, инструменты и механизмы приведены в готовность. Они будут задействованы при первой же пожарной тревоге. То есть служба спасения полностью готова к ответным действиям”, - сказал Арсен Сароян.

Высокая температура воздуха - благодатная почва для пожаров. Из-за этого пересыхают травяные участки, и любое неосторожное действие может привести к пожару.

“Например, когда мы выезжаем в лес на отдых. Все, начиная с окурков, которые мы плохо затушили, может привести к пожару, который мы не сможем потушить. Стеклянная тара, также может оказаться причиной возникновения пожара. Поэтому я призываю наших граждан при выезде на природу и организации отдыха на природе соблюдать все правила противопожарной безопасности”, - сказал Арсен Сароян.

Призыв специалиста к населению не случаен. Статистика показывает, что более 90% пожаров вызвано человеческим фактором. Кроме того, статистика показывает, что большинство пожаров происходит на территориях, покрытых растительностью. В общей структуре пожаров 38% приходятся на участки, покрытые растительностью. За ними следуют мусорные свалки и пожары в частных домах - 13%, в жилых домах - 12% и на пожары автомобилей - 10%.

В период с 1 января по 20 мая текущего года количество пожаров в республике уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году за указанный период зарегистрирован 1 931 случай пожара, в этом году - 1 570. Однако Арсен Сароян отметил, что в апреле этого года по сравнению с апрелем прошлого года значительно увеличилось количество пожаров. Если в апреле прошлого года было зарегистрировано 200 случаев, то в том же месяце этого года - 439.