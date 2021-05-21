Никол Пашинян подчеркнул важность формирования в ЕАЭС общего рынка газа

Армения большое значение придает формированию в Евразийском экономическом союзе общего рынка газа. Как сообщает «Арменпресс», об этом и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

“Хотел бы остановиться на некоторых вопросах повестки дня сегодняшней встречи, которые, с нашей точки зрения, в развитии интеграционных процессов имеют большое значение. Мы придаем большое значение созданию общего для Союза рынка газа. Считаем необходимым согласовывать не только ценовые подходы к установлению тарифов на общем газовом рынке Союза в рамках международного соглашения, но и установление тарифов на транспортировку газа из третьих стран на основе прозрачности и недискриминационного подхода”, - сказал Пашинян.

Заседание проводилось в дистанционном режиме. Помимо глав государств ЕАЭС в работе заседания участвовали и почетный президент Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев, главы государств-наблюдателей Евразийского союза, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Республики Куба Мигель Марио Диас-Канель Бермудес.