Никол Пашинян встретился с Арменом Саргсяном

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян встретился с президентом республики Арменом Саргсяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.

На встрече была затронута ситуация на армяно-азербайджанской границе, ход действий по выводу подразделений азербайджанских вооруженных сил, вторгшихся на суверенную территорию Армении, и исключению посягательств на территориальную целостность Армении.

Состоялся также обмен мнениями вокруг позиции Армении по вопросу делимитации и демаркации границы и представленных предусловий. Было подчеркнуто, что только в случае их выполнения будут созданы необходимые условия для начала соответствующих обсуждений в этом направлении.