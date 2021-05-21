Захарова коснулась вопроса снятого азербайджанцами купола церкви Казанчецоц в Шуши

Вопрос сохранения историко-культурного наследия в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях периодически обсуждается российской стороной как с официальным Баку, так и с официальным Ереваном. Как передает «Арменпресс», об этом на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос журналиста, заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Вопрос касался того, что власти Азербайджана под прикрытием, якобы, проведения ремонта удалили купол церкви Казанчецоц в Шуши, чем был искажен архитектурный облик армянской церкви. Более того, власти Азербайджана нарушили резолюции Совета Безопасности ООН, выдвинув об армянских церквях Арцаха антинаучные тезисы.

На вопрос, какова реакция России, являющейся сопредседателем Минской группы ОБСЕ, Захарова напомнила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсуждал этот вопрос на встречах с армянскими и азербайджанскими коллегами.

“В частности, он был обсужден в ходе рабочих визитов министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Армению и Азербайджан в первой половине мая. Мы за немедленную организацию миссии ЮНЕСКО в регионе. Мы работаем в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и в заявлении, принятом сопредседателями 13 апреля этого года, говорится: “Сохранение и защита религиозного и культурного наследия входит в перечень вопросов, требующих дополнительных усилий со стороны Азербайджана и Армении”, - заявила Мария Захарова.