Снижены пошлины на импорт цемента и клинкера: изменения в проекте

Постоянная комиссия НС по экономическим вопросам для обсуждения во втором чтении одобрила представленный правительством проект закона, которым предлагается за 1 тонну импорта цемента и клинкера установить госпошлину в размере 14 000 драмов и 2 000 драмов.

Как передает «Арменпресс» проект закона О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О государственной пошлине” представил министр экономики Армении Ваан Керобян.

По сути, импорт цемента и клинкера становится подлежащим лицензированию.

По проекту, принятому в первом чтении, предлагалось установить размер пошлины в размере 25 000 драмов за цемент и 9 000 драмов за клинкер. Однако была достигнута договоренность, что в ходе обсуждения в первом и втором чтениях в проект будут внесены изменения, и за тонну цемента будет установлена госпошлина в размере 14 000 драмов, а для клинкера - 2 000 драмов.

Министр экономики предложил внести измененный вариант на обсуждение и голосование.

После принятия проекта закон вступит в силу с 8 июля.

В целях защиты интересов местных производителей цемента по инициативе правительства в июне 2019 года Национальное собрание приняло закон о введении пошлины в размере 14 000 драмов на импортный цемент. Этот механизм действовал до 31 декабря 2020 года. Фактически, с начала этого года цемент и клинкер можно было ввозить беспошлинно. Чтобы защитить интересы местных производителей, правительство запретило импорт цемента и клинкера, но после ввоз клинкера был разрешен.