Израиль открыл дороги по периметру сектора Газа

Власти Израиля распорядились снять ограничения на передвижение по автодорогам по периметру сектора Газа в связи с договоренностью о прекращении огня с ХАМАС. Об этом в пятницу сообщила телерадиокорпорация Kan.

По ее данным, с утра автотрассы между населенными пунктами, расположенными по периметру границы с сектором Газа, начали открываться для движения в обе стороны. Полиция запрещала передвижения по этим трассам в связи с тем, что радикалы из Газы могли обстреливать проезжающие машины противотанковыми управляемыми снарядами,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщает газета The Jerusalem Post, официальный представитель израильской армии бригадный генерал Хидай Зильберман отметил, что с двух часов ночи, когда вступил в силу режим прекращения огня, по Израилю не было выпущено ни одной ракеты. Армия, по его словам в ближайшее время проведет анализ обстановки и решит, нужно ли снимать остальные ограничения в стране, введенные из-за ракетных обстрелов. Генерал также указал, что большая часть армейских подразделений, передислоцированных к границе с Газой, пока еще находится там.

В 02:00 в пятницу вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Перемирия удалось достичь при активном посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. В четверг вечером кабинет безопасности Израиля на специальном заседании одобрил одностороннее прекращение огня. Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.