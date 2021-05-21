Временно будет прекращена подача газа в дом номер 5 по улице Тихого Дона

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 24-го мая с 10:00 до 17:00 будет прекращено газоснабжение потребителей многоквартирного дома 5 по улице Тихого Дона административного района Эребуни города Еревана.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.