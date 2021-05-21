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По случаю юбилея Ваагна Стамболцяна в Ереване состоится вечер органной музыки

По случаю юбилея Ваагна Стамболцяна в Ереване состоится вечер органной музыки

По случаю 90-летия основателя армянской органной школы, педагога, народного артиста Республики Армения, кавалера ордена “Месроп Маштоц-Саак Партев” Армянской Апостольской церкви Ваагна Стамболцяна 27 мая в Доме камерной музыки им. Комитаса состоится Вечер органной музыки.

Как передает «Арменпресс», прозвучат Шесть концертов Г. Ф. Генделя для органа.

Ваагн Стамболцян  способствовал популяризации в Армении органного искусства. В его  исполнении были произведения Баха, Генделя, Кристофора Кушнаряна, Аро Степаняна, Тиграна Мансуряна и других композиторов. Ваагн Стамболцян первым, в собственной обработке, исполнил на органе шараканы Нерсеса Шнорали, Хачатура Таронаци, Григора Магистроса Пахлавуни, Комитаса и Экмаляна. Его исполнение отличалось красочным звучанием и точной стилистической интерпретацией. Ваагн Стамболцян  гастролировал по многим городам СССР и за рубежом.

24-25 апреля 1965 года, когда в Советской Армении впервые отмечалась годовщина Геноцида армян, Ваагн Стамболцян с Лусине Закарян исполнили армянские духовные произведения. Благодаря Ваагну Стамболцяну армянские духовные произведения вошли в репертуары  выступлений многих европейских органистов.


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