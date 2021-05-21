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Проект Стратегии государственной молодежной политики вынесен на общественное обсуждение

Проект Стратегии государственной молодежной политики вынесен на общественное обсуждение

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении вынесло на общественное обсуждение проект Стратегии государственной молодежной политики на 2021-2025  гг. Он призван создать правовую среду, предоставить все необходимые ресурсы для выявления потенциала молодежи, для всестороннего развития, самоутверждения и самовыражения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.

Проект постановления правительства “Об утверждении Стратегии государственной молодежной политики на 2021-2025 годы” разработан рабочей группой, сформированной в соответствии с планом министра НОКС Армении от 16 сентября 2020 года  1228-А / 2. В рабочую группу входят представители государственных структур и организаций гражданского общества. Рабочие встречи не ограничились составом утвержденной рабочей группой. Они были открыты для всей общественности, в частности, были привлечены молодежные эксперты и молодые люди, заинтересованные в развитии отрасли.

Стратегические цели

В рамках молодежной политики развития молодежной экосистемы как стратегические цели определяются: методические указания, разработка и реализация совместных программ и обеспечение непрерывности программ, вовлечение молодых людей с ограниченными возможностями, что в срочном порядке подразумевает: участников последней Арцахской войны, а также молодых людей, непосредственно пострадавших от войны, с целью их социальной реинтеграции. Также поддержание и восстановление здорового образа жизни, физического и психического здоровья для создания возможностей участия молодых людей с ограниченными возможностями в экономической жизни.

Общие цели стратегии

Стратегия государственной молодежной политики разработана вокруг 6 основных целей, в которых обобщены шаги, направленные на видение стратегии на ближайшие пять лет.

  • Институциональная система и развитие молодежной политики;
  • Активное гражданство;
  • Экономическое участие и занятость молодежи;
  • Здоровые и инклюзивные молодые люди;
  • Молодежная работа и волонтерство;
  • Международное сотрудничество.

Оценку стратегии предлагается проводить раз в два года.

Проект стратегии вынесен на общественное обсуждение  на сайте e-draft.am . Граждане и заинтересованные группы могут представлять свои предложения и замечания.


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