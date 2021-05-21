Симона Халеп не примет участия в “Ролан Гарросе”

3-я ракетка мира Симона Халеп не примет участия в открытом чемпионате Франции по теннису “Ролан Гаррос”.

Как передает «Арменпресс», об этом пишут французские СМИ. Румынская теннисистка впервые в своей карьере не будет участвовать в парижском турнире “Большого шлема”. Халеп принял такое решение из-за травмы, полученной на турнире “Мастерс”, проходившем в Риме.

Открытый чемпионат Франции в этом году пройдет с 30 мая по 12 июня.

Симона Халеп - победительница Открытого чемпионата Франции 2018 года, Уимблдона 2019 года.