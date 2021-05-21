Молодежная сборная Армении по тяжелой атлетике выехала в Ташкент

Молодежная сборная Армении по тяжелой атлетике выехала в Узбекистан.

Как передает «Арменпресс», в Ташкенте с 23 по 31 мая пройдет молодежный чемпионат мира по тяжелой атлетике, на котором Армению представят 7 спортсменов.

По решению тренерского состава молодежной сборной в чемпионате участие примут Гор Саакян (67 кг), Карен Маргарян, Сурен Григорян (оба - 81 кг), Гарик Карапетян (96 кг) и Петрос Петросян (102 кг), из девушек на помост выйдут Милена Хачатрян (71 кг) и Лиана Гюрджян (81 кг).

После чемпионата молодые тяжелоатлеты начнут готовиться к предстоящему в сентябре чемпионату Европы до 20-23 лет, в котором, по заверению тренера Мелика Гукасяна, сборная примет участие в расширенном составе.