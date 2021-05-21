Мир – высшая ценность, но не позволим усыплять нас лживым азербайджанским миролюбием: Арман Татоян

Защитник прав человека Армении Арман Татоян распространил заявление, подчеркнув, что лишь демаркация границы с Азербайджаном без создания зоны безопасности не обеспечит права граждан Армении и, в частности, жителей пограничных районов Республики Армения. Арменпресс представляет заявление Армана Татояна.

“Мир для нас высшая ценность, но мы не должны позволять усыплять нас ложным азербайджанским миролюбием.

Еще раз особо отмечаю, что лишь демаркация с Азербайджаном без создания зоны безопасности не только не обеспечит права граждан Республики Армения и, в частности, жителей пограничных районов, но и станет причиной новых нарушений и новой напряженности, пока есть, как минимум, эти условия:

1) Власти Азербайджана не только не остановили, но и углубили политику ненависти к армянам и фашизма в отношении всего населения Армении, всего армянского народа. Речь идет о реальной геноцидальной политике;

2) По такому же принципу президент Азербайджана постоянно говорит языком угроз в адрес нашей страны и всего населения;

3) Власти Азербайджана сознательно продолжают причинять душевные страдания семьям пленных и без вести пропавших армянских военнослужащих, нарушают права пленных, не сообщая об их реальном количестве и не возвращая их на родину;

4) Реальная опасность повторения зверств азербайджанцев против мирных жителей и военнослужащих армянской стороны во время войны не устранена, и никто не несет ответственности за случившееся;

5) Военнослужащие азербайджанских вооруженных сил незаконно находятся на суверенной территории Республики Армения, в областях Гегаркуник и Сюник, нарушая спокойствие армянского населения;

6) В окрестностях сел Гегаркуника и Сюника азербайджанские вооруженные силы продолжают грубо нарушать права жителей приграничных районов РА (угрозы демонстрацией оружия жителям сел, пастухам, людям, лишенным доступа к своим землям, пастбищам, регулярные перестрелки возле села Республики Армения и др.);

7) На дорогах между Сюникскими общинами зафиксированы грубые нарушения прав и провокации (забрасывание камнями гражданского автомобиля жителя Армении на дороге из Гориса в Капан, избиение пастуха из Аравуса, перекрытие дороги из Капана в село Чакатен и другие инциденты). Размещение азербайджанских знаков и флагов и военных на этих дорогах постоянно нарушает права граждан Республики Армения (психологическое напряжение и запугивание, ограничение свободного передвижения людей и т. д.).

Демаркация, сама по себе, для любой страны имеет принципиальное значение. Это также и гарантия прав человека.

Но демаркация может длиться годами, если не десятилетиями, и пока есть все перечисленные условия, актуальность реального обеспечения прав приграничных жителей Республики Армения, граждан Республики Армения требует создания зоны безопасности на всех участках границы с Азербайджаном вокруг Гегаркуника и Сюника.

Демаркацию можно проводить после создания зоны безопасности, или хотя бы параллельно с этим, концепцию которой мы и предлагаем.

Для восстановления нарушенной нормальной жизни и прав граждан Республики Армения и, в первую очередь, жителей приграничья, Вооруженные силы Азербайджана, флаги и надписи должны быть удалены из окрестностей сел Республики Армения и с межобщинных дорог.

Проведение лишь одной демаркации будет сопровождаться новыми нарушениями прав граждан Республики Армения и особенно приграничных жителей и напряженностью в обществе.

Все это не обеспечит мира в регионе”.