Молодые борцы греко-римского стиля начинают борьбу на чемпионате Европы

Члены молодежной сборной Армении по греко-римской борьбе начинают борьбу на чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», на первенстве, проходящем в столице Северной Македонии - Скопье, Ашот Мхитарян (55 кг) в квалификационном раунде встретится с болгарином Денисом Демировым. Грачья Погосян (63 кг) поборется с Рахманом Тавмурзой из России. Самвел Григорян (77 кг) в 1/8 финала постарается обыграть чеха Якуба Билеса. Геворг Тадевосян (87 кг) встретится с сербом Марио Вуковичем, а Давид Овасапян (130 кг) с турком Фатих Бозкуртом.

Ранее на молодежном чемпионате Европы по вольной борьбе Размик Папикян (61 кг) и Грайр Алиханян (74 кг) стали серебряными призерами, а Арман Андреасян (70 кг) и Арман Авагян (79 кг) - бронзовыми призерами.