Генсек СЕ ответила на письмо Армена Саргсяна о возвращении армянских  пленных

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич ответила на письмо президента Республики Армения Армена Саргсяна о скорейшем возвращении всех содержащихся в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

“Мы продолжаем внимательно следить за гуманитарной ситуацией и ситуацией с правами человека в Нагорном Карабахе и вокруг него. Парламентская ассамблея Совета Европы, в свою очередь, также выразила обеспокоенность отчетами, согласно которым, были обменены не все плененные во время конфликта 2020 года”, - ответила она.

Она также сообщила, что миграционная комиссия ПАСЕ в настоящее время готовит отчет “Гуманитарные последствия армяно-азербайджанского конфликта”. “Позвольте заверить Вас, что Совет Европы в рамках своего мандата сделает все возможное, чтобы поддержать два государства-члена в достижении прочного мира и процветания в регионе, и будет использовать любую возможность, чтобы поднимать гуманитарные вопросы и вопросы прав человека”, - говорится в ответном письме Марии Пейчинович-Бурич.