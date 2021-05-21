Глава МИД Канады отметил необходимость освобождения всех пленных, захваченных в войне в Карабахе

На встрече, состоявшейся в рамках министерской встречи Арктического совета, министр иностранных дел Канады Марк Гарно и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в числе прочих вопросов коснулись и развитий в Нагорном Карабахе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт МИД Канады.

Марк Гарно подтвердил, что Канада продолжает призывать Армению и Азербайджан ослабить напряженность. “Канада выражает надежду, что стороны прибегнут к эффективным шагам, в том числе ускорят освобождение плененных лиц и возвращение тел погибших, проведут расследование и осудят все предполагаемые военные преступления и будут сотрудничать в вопросах разминирования территорий”, - говорится в заявлении канадского МИД.

Канада подтвердила, что продолжит содействовать ОБСЕ в вопросе окончательного урегулирования конфликта.