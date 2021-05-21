Сотни палестинцев в секторе Газа вышли в ночь на пятницу на улицы городов, чтобы отпраздновать "победу" в длившемся с 10 мая противостоянии с израильской армией. Как сообщает палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa, после вступления в силу в 02:00 (совпадает с мск) перемирия между Израилем и радикальными группировками прибрежного анклава в секторе начались массовые шествия и автопробеги с флагами Палестины.

"Мы построим дома, разрушенные оккупантами. Мы вернем улыбки на лица тех, кто получил ранения. Мы обещаем каждому из мучеников, что мы продолжим их путь", - обратился к участникам шествий заместитель главы политбюро контролирующего сектор движения ХАМАС Халиль аль-Хайя. "Праздничные церемонии сейчас проходят во всех городах Палестины - и на Западном берегу, и в Газе, и в Иерусалиме, потому что это наша общая победа, результат наших общих усилий", - добавил представитель движения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Между тем ранее официальный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри подчеркнул, что палестинцы "готовы к любым вариантам" развития событий в регионе. Он добавил, что битва, которую палестинские группировки назвали "Сейф аль-Кудс" ("Меч Иерусалима"), - "лишь одна из битв на пути к освобождению Иерусалима и мечети Аль-Акса".

В свою очередь премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе, приветствуя достигнутое соглашение о прекращении огня, поблагодарил международных посредников во главе с Египтом за усилия по установлению перемирия между Израилем и радикальными движениями Газы. Вместе с тем он пообещал, что палестинские власти в ближайшее время обратятся в Международный уголовный суд, чтобы тот начал расследование "преступлений Израиля, совершенных против палестинцев в секторе Газа".

В 02:00 в пятницу вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.

Перемирия удалось достичь при активном посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. В четверг вечером узкий военно-политический кабинет Израиля на специальном заседании одобрил одностороннее прекращение огня. Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.