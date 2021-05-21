23-го, 30-го мая, 6-го июня будет приостановлено движение на участке пр. Исакова-ул. Бабаджаняна

В связи со строительными работами, ведущимися на участке дороги Аргаванд-Ширак, 23-го, 30-го мая и 6-го июня с 6:00 до 12:00 проспект Исакова г. Ереван будет перекрыт до перекрестка проспект Исакова-улица Бабаджаняна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

“На данном участке дороги вывешен информирующий водителей щит. Приносим свои извинения за причиняемые временные неудобства”,- говорится в сообщении мэрии.