Европейские индексы выросли - 20-05-21
МОСКВА, 21 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.70% и составил 15370.26 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.29% и составил 6343.58 пункта, британский FTSE вырос на 1.00% и составил 7019.79 пункта, а российский RTSI вырос на 0.37% и составил 1558.72 пункта.
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