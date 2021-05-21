Цены на цветные металлы - 20-05-21

ЛОНДОН, 21 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 20 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.64% и составила 2432.50 долларов США, цена на медь снизилась на 3.42% и составила 10138.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.41% и составила 2195.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.52% и составила 17702.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.57% и составила 29979.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 3.16% и составила 2987.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.36% и составила 30821.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 43650.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.