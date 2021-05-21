Человек, преданный “Немезиде”, мститель, верный своей клятве

“Айастани Анрапетутюн”/«Арменпресс»

“Был, был в мире армянский город Карин, и Арам родился в этом городе. Однако Талаат, Энвер и другие лидеры Иттихада предопределили его судьбу, как и 1,5 миллиона армян, и приговорили его к истреблению. Самым ужасным было то, что они пытались привести в исполнение свой беспрецедентный, абсурдный приговор. К счастью, бедствия резни, депортации и миграции не испугали и не отпугнули Арама, а произошло с точностью до наоборот. Приехав в Восточную Армению, не достигши 17 лет, он записался в батальон Дро и воевал в Баш-Апаране. Армяне победили, Армения была объявлена независимой, но турки продолжили резню, устроив погромы в Баку и Шуши, число жертв, число невинных жертв достигло десятков тысяч. Арам восстал и решил отомстить за свой народ. Один…”.

Григор Джаникян

Мститель, принесший клятву, родился в 1900 году в городе Эрзурум. Один из предков его семьи по имени Самвел происходил из села Пшатик провинции Харберд и поселился в провинции Эрзурум. Его называли Эрганом (Еркан), потому что он был высоким. Отсюда и фамилия Ерканян. Через некоторое время весь род Ерканянов перебрался в Эрзурум, который стал колыбелью этого мстителя. В юном возрасте Арам познакомился с иллюстрированной книгой, изданной известными мхитаристами Венеции, в которой описывались погромы армян в 1894-1896 гг. и резня армян в Адане в 1909 году. Ужасающие образы шокировали молодого человека, и он поклялся отомстить преступникам. Еще до 20 лет он становится участником волонтерского движения, затем командиром конной группы на участке Эрзрум-Мамахатун Кавказского фронта. В 1918 г. в победном сражении под Баш-Апараном он был командиром пулеметного взвода в группе известного фидаи Земляка. В том же году, став военнослужащим специального назначения Армии Республики Армения, он в короткие сроки уничтожил турецкие банды, действовавшие в Лорийской области, в частности в окрестностях Каракилисы. Кстати, его родственники, эмигрировавшие из родного Эрзурума, жили в Каракилисе ... И жажда мести становится сильнее день ото дня, напоминая о клятве, которую он дал еще в подростковом возрасте.

19 июня 1920 года. На улице Головинского (ныне проспект Руставели) в Тбилиси (Грузия) Арам Ерканян убивает погрязшего в крови хана Хойску, и двух его помощников, за которыми следуют предатели Ваге Киса и Артин Кехян, которые составляли списки армянской интеллигенции в Константинополе, тем самым положив начало Геноцид армян.

От Тбилиси (Грузия) до Берлина. В Берлине Согомон Тейлирян убивает жирную гиену, хищника Талаата. После Арам берет под прицел убийцу армянин с европейским образованием и докторской степенью, правую руку Талаата, принца Иттихада Бехаетдина Шакира. Именно он отравил и ослепил тысячи армянских детей, приказал утопить сотни детей в Черном море. Это был приказ губернатора Трабзона Кемаля Азми. Не избежал мести и этот негодяй.

В 1922 году Арам Ерканян вновь в Берлине, на улице Хайденберг, где ровно год назад был застрелен Талаат. До этого он был и на улице Пти Шан в Константинополе, где Мисак Торлакян отправил в мир иной мусаватисткого мясника Дживаншира. 17 апреля того же года в полночь на Уландштрассе в Берлине на глазах жены Талаата он отправил в ад Бехаетдин Шакира и Джемаля Азми. Клятва мстителя была исполнена.

Выполнив свой священный долг, рыцарь армянской мести перебрался в Румынию, затем он поселился в Аргентине, где также вел патриотическую деятельность, распространяя этнические и религиозные учения среди армян, участвуя в церемониях открытия школ и церквей и издавая армянские книги. Увы, рыцарь прожил недолго - всего 34 года. Однако имя и героизм мстителя с львиным сердцем будут жить, и будет жить до тех пор, пока будет существовать его народ, перед которым он преклонялся, и чья национальная месть все еще не доведена до конца ...

Акоп СРАПЯН