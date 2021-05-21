Газета “Айастани Анрапетутюн”: Сюник и Арцах являются столпами армянской государственности

“26-го апреля 1921 года, на II съезде в Татеве Сюник был провозглашен Республикой Горная Армения. Институт истории НАН Республики Армения и Национальный архив Армении 26 апреля в Горисе организовали научную конференцию “Горная Армения-100”.

“Когда мы говорим о независимой государственности, мы забываем, что в 1918-1920 гг.в Османской империи было убито 1,5 миллиона армян. Первая Республика Армения в результате кемалебольшевистского сотрудничества ереванским соглашением от 2 декабря 1920 г. потерпела крушение, хотя, в реальности, преобразованная, она продолжал сохранять свое существование до 1921 года. Об этом в беседе газетой “Айастани Анрапетутюн” рассказал директор Института истории, академик Ашот Мелконян.

Вековые реалии, к сожалению, актуальны и в наши дни. Отвечая на вопрос о том, есть ли у нас сегодня необходимый политический, военный, психологический потенциал, чтобы суметь противостоять нынешним вызовам, историк отметил, что армянский народ за свою многотысячную историю видел много ужасов, но смог их преодолеть. Он напомнил о некоторых из них, чтобы показать несгибаемый дух армян и волю к жизни”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.