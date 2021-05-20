Чем больше растут шансы на мирное решение, тем больше делается попыток торпедировать этот процесс: Григорян

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян на внеочередном заседании НС напомнил, что власти публично подтвердили получение соответствующего документа с российской стороны.

«Вчера, когда министр иностранных дел России отметил, что введен в оборот документ, в ответ мы заявили, что да, мы получили такой документ, но есть важное предварительное условие для его обсуждения: азербайджанские вооруженные силы должны покинуть суверенную территорию Армении.

Еще на первом заседании Совета безопасности, когда обсуждался этот вопрос, у нас было важное стратегическое решение, что мы должны предпринимать все действия максимально публично. Мы сохранили логику наших действий в рамках этой стратегии. Мы действовали максимально публично. Вчера мы говорили об этом документе. Мы говорили, что есть такой документ. Мы еще не начали обсуждение этого документа, потому что очень важно, чтобы азербайджанские вооруженные силы покинули суверенную территорию Армении до того, как начнутся обсуждения. Поэтому более конкретного сообщения не было.

Когда этот процесс начался, мы в некоторой степени локализовали проблему, мы начали важный международный процесс, в результате которого был сформирован четкий международный консенсус от Индии до США, что вооруженные силы Азербайджана должны покинуть территорию Армении», - как передает Арменпресс, сказал секретарь Совета безопасности Армении.

По словам Григоряна, они понимают, что некоторым кругам этот успех не нравится. «Люди в цейтноте, что нам удается решить этот вопрос дипломатическим путем. Мы также заявляли, что эти действия были направлены на создание угрозы предстоящим выборам в Армении. Чем больше растут шансы на мирное решение, тем больше делается попыток торпедировать этот процесс.

Но если мы не сможем решить вопрос дипломатическим путем, то Армения оставляет за собой право запустить другие механизмы для решения этого вопроса. Однозначно, что вооруженные силы Азербайджана должны покинуть суверенную территорию Армении», - подчеркнул Армен Григорян.

Он призвал общественность проявить терпение, чтобы можно было спокойно работать и решить проблему. «Понятно, что всем нам нужны терпение, рассудительность и здравый смысл для решения вопроса. Всем известна позиция Республики Армения. Мы публично заявили о своей позиции, и я думаю, что в этом нет никаких сомнений. Часть нашего успеха - это результат публичной работы», - сказал он.