Пашинян коснулся инцидентов на армяно-азербайджанской границе 

В эти дни на границе между нашими и азербайджанскими солдатами произошли массовые драки. Как сообщает Арменпресс, и.о. премьер-министра Никол Пашинян сказал об этом на внеочередном заседании Национального Собрания, коснувшись видео, снятое и распространенное азербайджанцами в Гегаркуникской области, когда произошел инцидент между азербайджанскими и армянскими военнослужащими.

«В тот день я сказал, что на границе растет напряженность. Потом ситуация успокоилась, и, да, огнестрельное оружие не применялось, но по всей границе между нашими и азербайджанскими солдатами произошли массовые драки.

Теперь они говорят, почему Минобороны опровергло, а потом подтвердило? Потому что вы думаете, что в министерство обороны докладывают все это? Докладывают, что они напали, а наши сбежали? Нет, не докладывают. Докладывают об окончательном результате, говорят, что был инцидент, потом его разрешили.

Азербайджан из двухчасового инцидента вырезает 3 минуты и передает видео своим армянским информационным агентам. Эти агенты распространяют материал», - сказал Никол Пашинян.

В то же время он подтвердил информацию о том, что сегодня на границе в Гегаркуникской области произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными.

«Ситуация очень напряженная, не будем недооценивать. Сегодня да, в районе Кута была перестрелка, но потом стороны констатировали, что это было следствием недоразумения, пришли и обсудили, что не стреляли друг в друга, но инцидент был», - сказал Никол. Пашинян.