Никол Пашинян: Раскрыты зачеркнутые пункты, и где здесь антигосударственный заговор?

В случае заявлений нет необходимости в ратификации Национальным собранием. Как сообщает Арменпресс, об этом на внеочередном заседании НС заявил и.о. премьер-министра Никол Пашинян, коснувшись принятия возможного нового заявления лидерами Армении, России и Азербайджана.

«Если скажут, что результаты делимитации должны быть ратифицированы Национальным Собранием, это другое дело, но в случае объявления ратификация не требуется. Это нормальный рабочий процесс. Сейчас пункты, которые были зачеркнуты, уже открыты, пусть кто-нибудь скажет, где там антигосударственный заговор? Сейчас пишут, что Пашинян изолировал чиновников, никому ничего не известно. Все, кто должен знать, всё знает», - сказал он.

Никол Пашинян добавил, что еще в ноябре прошлого года в Армении была создана межведомственная комиссия по демаркации. «В МИД опять об этом не знают, потому что комиссию возглавляет заместитель министра иностранных дел», - сказал он.

«С этого пункта мы должны выбрать нашу долгосрочную стратегию. В конце концов, что означает делимитация и демаркация границ? Это означает закрытие этой темы. Закрыть вопрос безопасности границ, прийти к взаимному соглашению о том, где проходит государственная граница, которая неприкосновенна.

Теперь в этом контексте возникают вопросы: означает ли это, что карабахский вопрос закрыт? Хочу сообщить вам новость: в декабре 1991 года, когда была принята Декларация о создании Содружества Независимых Государств, Декларацию подписали все страны, признавшие территориальную целостность друг друга и нерушимость границ.

Если и есть проблема в этом отношении, то эта проблема возникла в декабре 1991 года. Если там есть проблема, то эта проблема была создана в 2010 году в этом зале, когда был принят закон об административно-территориальном делении, где было прописано, что Азербайджанская Республика находится по ту сторону Шурнуха, по ту сторону Черного озера. О чем же этот шум сейчас? Кто-нибудь может объяснить?» - сказал Никол Пашинян.