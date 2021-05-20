Никол Пашинян: Почему мы не вспоминаем, что у нас есть вопрос Арцвашена?

На внеочередном заседании Национального Собрания исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян коснулся муссируемой информации о том, что территории из Тавушской и Араратской областей будут переданы Азербайджану.

«Постоянно говорится о том, что сдают какие-то территории. Уважаемые соотечественники, после Первой Арцахской войны более 70 квадратных километров территории Советской Армении находятся под контролем Азербайджана. Сегодня у нас есть приграничные села, в которых 30 лет не было пахотных земель, жители этих сел живут там, но у них нет земли для обработки.

Да, у нас также есть территории, принадлежащие Советскому Азербайджану, которые находятся под контролем наших Вооруженных сил. Скажу больше, с 90-х годов есть боевые позиции вооруженных сил Азербайджана, которые находятся на территории Советской Армении. И в прошлый раз министр обороны сказал, что у нас есть обратная ситуация. И сейчас мы должны наконец поговорить, понять, что мы делаем», как сообщает Арменпресс, сказал и.о. премьер-министра.

По словам Никола Пашиняна, есть разные варианты. «Например, мы фиксируем текущую ситуацию как госграницу. Не знаю. И почему мы не вспоминаем, что у нас есть вопрос Арцвашена? Почему мы в своей внутренней жизни постоянно говорим тезисами иностранной пропаганды?» - сказал Никол Пашинян.