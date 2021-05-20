Да, это единственный и уникальный документ: Пашинян

Документ, опубликованный оппозицией, настоящий. Как сообщает Арменпресс, на внеочередном заседании НС заявил и.о. премьер-министра Никол Пашинян, добавив, что позиция армянской стороны остается прежней: вооруженные силы Азербайджана должны покинуть территорию Республики Армения без предварительных условий.

«В результате обсуждения этой ситуации, поскольку есть факт, что у нас нет делимитированной и демаркированной границы с Азербайджаном, здесь возникает очень важный вопрос: ладно, мы разрешим эту ситуацию, а если подобные ситуации возникнут в следующий момент, на следующем этапе? Должны ли мы каждый раз идти путем создания международного шума и формирования международного консенсуса?

В конце концов, у нас есть ситуация, которая сложилась в условиях, которые мы все знаем, и эту ситуацию необходимо контролировать. За это время было сформулировано предложение о создании трехсторонней комиссии, которая займется этими вопросами», - сказал Никол Пашинян.

По словам и.о. премьер-министра, он счел некорректным, чтобы правительство опубликовало рабочий документ, который все еще обсуждается. «Но поскольку он уже опубликован оппозицией, скажу, что да, это единственный и уникальный документ, который находится в рабочем обсуждении полтора-два дня.

Какое положение в этом документе является самым важным? То, что стороны обязуются разрешать приграничные ситуации не путем взаимных перемещений войск, а только дипломатическими и политическими средствами. Это новая идея? Нет, потому что я заявлял об этом с этой трибуны», - сказал Никол Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул, что ранее он говорил, что формирование этих комиссий должно произойти после того, как азербайджанские вооруженные силы покинут территорию нашей страны и появятся за пределами наших границ, в соответствии со статус-кво до 10 мая.

«Или мы зафиксируем в документе такое положение, какое-то положение о том, что, скажем, через 3 дня, через 4 дня должен произойти процесс вывода этих войск. Вот вся история. И я хочу сказать, что никакого секретного приложения нет», - подчеркнул Никол Пашинян.