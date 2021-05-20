Генпрокуратура возбудила уголовные дела по случаю пресечения ВС Азербайджана границы Армении

Отдел военной полиции Вардениса собрал фактический материал о том, что 12 мая группа азербайджанских военнослужащих по приказу своего командования пересекла государственную границу Республики Армения на приграничных участках населенного пункта Верин Шоржа и общины Норабак Гегаркуникской области.

Азербайджанские военнослужащие продвинулись на 2-3 км по территории Республики Армения и расположились, угрожая открыть огонь по приближавшимся к ним военнослужащим Вооруженных сил Армении в случае дальнейшего продвижения, заявив, что эта территория принадлежит Азербайджану.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Генпрокуратуры Армении, по факту возбуждено уголовное дело по ст. 300.2 (действия, направленные на нарушение территориальной целостности) и ч. 2 ст. 329 (незаконное пересечение государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения) УК Армении.

Кроме того, расследуется факт спора между военнослужащими ВС Армении и незаконно пересекшими государственную границу Армении азербайджанцев.

В результате изучения материалов было выявлено, что вследствие служебных нарушений военнослужащих и официальных лиц ВС Армении 17 мая большое подразделение азербайджанских сил пересекло границу в направлении села Кут, применило насилие в отношении армянских военнослужащих, принудив их покинуть боевую позицию. Затем в результате действий военнослужащих ВС Армении азербайджанцы были отброшены на исходные позиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 365 (повлекшее тяжкие последствия нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы, направленных на своевременное обнаружение неожиданного нападения на Республику Армения и противостояния этому, или на обеспечение безопасности Республики Армения) и ч. 2 ст. 376 (халатное отношение начальника или должностного лица к службе, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия) УК Армении. Ведется следствие.