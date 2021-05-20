По представленной карте очевидно, что Черное озеро находится на территории Армении: посол ЕС

Руководитель делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин после посещения армяно-азербайджанской границы рассказала о целях и впечатлениях от визита к территории Черного озера. Как сообщает Арменпресс, посол ЕС отметила, что вместе с послами других стран-членов ЕС они провели миссию с целью ознакомления с событиями, происходящими на армяно-азербайджанской границе.

«Благодарю заместителя министра иностранных дел Авета Адонца, МИД и министерство обороны за организацию визита», - сказала Викторин.

Перед посещением территории Черного озера командующий корпусом ВС Армении Самвел Минасян представил послам стран ЕС карту Армянской Советской Социалистической Республики 1969 года, которая была ратифицирована документами, подписями и печатями. Журналист поинтересовался впечатлениями г-жи Викторин от представленных карт. Отвечая на вопрос, посол сказала:

«Я слышала о нескольких картах. Сегодня нам представили карту 1969 года. Я не эксперт, не могу выразить конкретное мнение, но по показанной сегодня карте было очевидно, что большая часть озера находится на территории Республики Армения».

Посол ЕС отметила, что Евросоюз использует все свои рычаги для решения вопроса и ЕС за территориальную целостность.

«Этим все сказано», - заключила посол.