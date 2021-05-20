ЕСПЧ обязал Азербайджан выплатить блогеру Лапшину 30 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал власти Азербайджана виновными в пытках известного блогера и журналиста Александра Лапшина и попытке убить его в бакинской тюрьме. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на DW, соответствующее решение ЕСПЧ обнародовано в четверг, 20 мая.

Одновременно суд в Страсбурге обязал правительство в Баку выплатить Лапшину денежную компенсацию в размере 30 тысяч евро.

"Почти три года я ждал этого решения и все это время продолжал получать угрозы не только со стороны азербайджанских пользователей соцсетей, но и должностных лиц этой страны", - прокомментировал решение ЕСПЧ Александр Лапшин.

По его словам, инкриминируемое ему "преступление" заключалось только в том, что он посетил Нагорный Карабах. Он также сообщил, что часть компенсации направит на благотворительность, в частности на помощь раненным военнослужащим Армении и Нагорного Карабаха.

"Я журналист и, конечно, буду продолжать свою деятельность, путешествовать и рассказывать обо всем, что вижу и чувствую, это моя работа", - подытожил блогер.

В 2011 году гражданин трех государств - России, Израиля и Украины - Александр Лапшин решил посетить непризнанную Нагорно-Карабахскую республику в качестве туриста. До этого он побывал более чем 150 странах мира на всех континентах, но именно за поездку в Карабах власти Азербайджана объявили его в розыск, причем через пять лет после той поездки.

По словам блогера, было очевидно, что властям Азербайджана не понравились его публикации в соцсетях, которые прочитали сотни тысяч подписчиков Лапшина. Блогера обвинили не только в незаконном пересечении границы, но также в "поддержке сепаратизма" и "призывах к свержению действующей власти" в Азербайджане. Сам блогер подчеркивает, что не имеет никакого отношения ни к Азербайджану, ни к Армении и далек от карабахского конфликта.

В 2016 году Лапшина по запросу Азербайджана арестовали в Минске, а через два месяца, которые он провел в одной из местных тюрем, по личному указанию Александра Лукашенко передали Баку. В июле 2017 года бакинский суд, сочтя обвинения блогера в призывах к свержению власти и поддержке сепаратизма недоказанными, признал его виновным в "незаконном посещении" Нагорного Карабаха. Государственный обвинитель требовал для него шести с половиной лет заключения., но в итоге его приговорили к трем годам.

Хотя за блогера вступились Израиль, Россия, Евросоюз и США, в бакинской тюрьме он провел семь месяцев. Его пытали, запрещали писать и читать, а единственной книгой, которую ему выдали, был Коран, хотя Лапшин - иудей по вероисповеданию.

"Именно через семь месяцев на меня было совершено нападение", - рассказал Александр Лапшин. По его словам, это была попытка убить его, хотя власти пытались представить происшедшее как попытку самоубийства. Четыре дня Лапшин провел в коме. "И только после этого инцидента президент Алиев помиловал меня, хотя сам я, как писали азербайджанские СМИ, не просил о помиловании", - сказал Лапшин.

Сразу из больницы азербайджанские власти отправили его чартерным рейсом в Израиль. Уже на родине экспертиза подтвердила факт попытки убийства блогера. В 21018 году Лапшин пожаловался в ЕСПЧ, обвинив Азербайджан в незаконном лишении свободы, жестоком обращении в тюрьме и покушении на убийство.