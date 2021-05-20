Власти Египта опубликовали правила отдыха для туристов

Власти Египта разослали туроператорам последнюю версию "Правил в связи с восстановлением туризма в Египте", сообщает АТОР.

Все прибывающие в страну обязаны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сданного не позднее 72 часов до вылета, говорится в документе от Египетского управление по продвижению туризма.

Путешественники, прилетевшие в аэропорты Шарм-эш-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Луксора могут сдать анализ на месте. Его стоимость — 30 долларов наличными. После этого гости отправятся в отель. Если результат теста окажется положительным, то в гостинице гостей поселят в отдельные номера, покрыв расходы по проживанию и питанию,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Правила предписывают каждому отелю, принимающему отдыхающих, выделить отдельный этаж для переносящих коронавирус в легкой форме. Туристов, находящихся в критическом состоянии, госпитализируют. Расходы на медикаменты и лечение всех заболевших покроет местный Минздрав.

Те, кто контактировал с заболевшими, могут пройти бесплатное медобследование и оставаться в гостинице без дополнительных трат до окончания карантина.

Также в документе прописано, где путешественник должны находиться в масках. Средства защиты необходимо надевать на борту самолета, в аэропорту, во время трансфера и на экскурсиях в музеях. В гостинице необходимо быть в маске при поездке в лифте.