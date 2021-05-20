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Вопрос армянских военнопленных необходимо поднимать на всех уровнях: Андреа Викторин

Вопрос армянских военнопленных необходимо поднимать на всех уровнях: Андреа Викторин

Европейский Союз поднимает вопрос об армянских военнопленных на всех уровнях. Как сообщает Арменпресс, на встрече с журналистами глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин, находящаяся в Сюникской области, отметила, что в настоящее время в Европарламенте ведутся обсуждения этого вопроса.

«Я выражаю свое уважение и поддержку семьям военнопленных, с которыми я регулярно проводила и провожу встречи. Это вопрос, который необходимо поднимать на всех уровнях», - сказала Андреа Викторин.


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