Вопрос армянских военнопленных необходимо поднимать на всех уровнях: Андреа Викторин

Европейский Союз поднимает вопрос об армянских военнопленных на всех уровнях. Как сообщает Арменпресс, на встрече с журналистами глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин, находящаяся в Сюникской области, отметила, что в настоящее время в Европарламенте ведутся обсуждения этого вопроса.

«Я выражаю свое уважение и поддержку семьям военнопленных, с которыми я регулярно проводила и провожу встречи. Это вопрос, который необходимо поднимать на всех уровнях», - сказала Андреа Викторин.