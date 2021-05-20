Азиатские индексы снизились - 20-05-21

ТОКИО, 20 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.19% и составил 28098.25 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.04% и составил 1895.92 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.11% и составил 3506.94 пункта, а HANG SENG снизился на 0.50% и составил 28450.29 пункта.