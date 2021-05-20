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На армяно-азербайджанской границе в Гегаркунике произошел инцидент: МО

На армяно-азербайджанской границе в Гегаркунике произошел инцидент: МО

В приграничной части Гегаркуникской области 20 мая, в районе 15:00 часов, произошел инцидент с участием азербайджанских военнослужащих, пересекших территорию Республики Армения: было произведено несколько десятков выстрелов, предположительно в воздух, после чего подразделения ВС Армении открыли предупредительный огонь.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, командир азербайджанских вооруженных сил связался с командиром армянской части, попросил его прекратить огонь, извинился и сказал, что стрельба была случайной.

Вооруженные силы Республики Армения предупреждают, что повторение подобных инцидентов будет рассматриваться как умышленная попытка перейти к конфронтации и приведет к соответствующим действиям армянской стороны.


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