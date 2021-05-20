МО призывает гражданским не приближаться к приграничным участкам, где имели место провокации противника

Министерство обороны Республики Армения распространило заявление, в котором отмечалось, что в последние дни имели место случаи, когда отдельные лица, различные официальные лица и представители СМИ пытались проникнуть в те приграничные районы Сюника и Гегаркуника, где имели место провокации вооруженных сил Азербайджана. Арменпресс представляет заявление МО:

«В последние дни фиксируется много случаев, когда отдельные лица, различные официальные лица и представители СМИ пытаются проникнуть в приграничные районы Сюника и Гегаркуника, где имели место провокации вооруженных сил Азербайджана. В целях безопасности настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок в вышеупомянутые районы, где Вооруженные силы Республики Армения несут круглосуточную боевую службу.

Как сообщалось ранее, при отсутствии мирного урегулирования ситуации Вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право решить вопрос любыми способами, в том числе силовыми. В этом случае присутствие гражданских лиц может только помешать армянским частям полностью выполнять свои задачи.

Проводящим на месте дежурство силам военной полиции и МО дано указание исключить проникновение гражданских лиц в указанные места.

Мы призываем подходить к этим ограничениям с пониманием и не создавать лишних проблем для Вооруженных сил».