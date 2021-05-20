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Национальное собрание Армении созовет внеочередное заседание

Национальное собрание Армении созовет внеочередное заседание

Национальное собрание Армении созовет внеочередное заседание. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил советник председателя Национального собрания Армении Давид Карапетян.

С инициативой проведения внеочередного заседания выступила фракция “Просвещенная Армения”. Оно касается подписания возможного документа, объявленного исполняющим обязанности премьер-министра.

Ранее на заседании правительства исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, касаясь разговоров о подписании нового документа, отметил, что те решения, которые на данный момент достигнуты с международными партнерами, предварительные соглашения на 100% соответствуют интересам Армении, не на 99,9%, а на 100%. “Да, если Азербайджан выполнит эти договоренности и в условиях, которые мы обговорили, да, я подпишу эту бумагу, поскольку она на 100% соответствует национальным интересам Армении. Я не публикую эту бумагу, потому что это некорректно, это рабочая бумага, ведутся переговоры, есть предложения и т.д.”, - добавил Никол Пашинян.


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