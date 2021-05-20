Национальное собрание Армении созовет внеочередное заседание. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил советник председателя Национального собрания Армении Давид Карапетян.

С инициативой проведения внеочередного заседания выступила фракция “Просвещенная Армения”. Оно касается подписания возможного документа, объявленного исполняющим обязанности премьер-министра.

Ранее на заседании правительства исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, касаясь разговоров о подписании нового документа, отметил, что те решения, которые на данный момент достигнуты с международными партнерами, предварительные соглашения на 100% соответствуют интересам Армении, не на 99,9%, а на 100%. “Да, если Азербайджан выполнит эти договоренности и в условиях, которые мы обговорили, да, я подпишу эту бумагу, поскольку она на 100% соответствует национальным интересам Армении. Я не публикую эту бумагу, потому что это некорректно, это рабочая бумага, ведутся переговоры, есть предложения и т.д.”, - добавил Никол Пашинян.